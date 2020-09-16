"Так и останется". Кремль о будущем отношений России и Белоруссии

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Белоруссия будет и дальше оставаться для России ближайшим союзником и братской страной, как это есть и сейчас.

Журналисты спросили, какими в Кремле видят отношения с Белоруссией и сохранится ли "дружественный тон" в связах между странами, продемонстрированный на встрече лидеров двух государств 14 сентября.

"Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. И, конечно, для России Белоруссия всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется", – ответил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Сочи в понедельник. Темой для обсуждения стали двусторонние связи, сотрудничество в различных сферах и вопросы, которые касались предыдущих встреч российских и белорусских делегаций.

Ранее радио Sputnik сообщило, что стали известны первые подробности переговоров Путина и Лукашенко.