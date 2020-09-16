Татуировки — к несчастью? 6 опасностей для энергетики, к которым приводят тату

Вадим Карасев

Красивая и, на первый взгляд, безобидная татуировка на счастье может нести в себе обратный смысл и обречь на беду. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, как татуировки влияют на энергетику.

Совсем недавно татуировку сочли бы признаком вульгарности, но сейчас она приобрела широкую популярность, став визитной карточкой человека. Многие при выборе тату уделяют внимание Знаку Зодиака, символике, но совершенно не задумываются о том, какой след она может оставить на судьбе. Такой необратимый процесс может наложить темную печать на все, что происходит в жизни, ведь некоторые рисунки, словно магнит, притягивают неприятности.

Татуировка с точки зрения энергетики

Любой символ на теле — это прямой запрос во Вселенную. Тату работает на энергетическом уровне: процесс ее нанесения образует глубокую дыру в биополе, через которую циркулирует энергия. Правильная татуировка усиливает энергетику, оберегает от неприятностей, привлекает удачу, раскрывает таланты, подавляет недостатки. Личный защитник, связанный с тонким миром, может давать предупреждающие подсказки в виде жжения, ощущения тепла, холода или боли.

Символичные рисунки могут нести и скрытый смысл. Даже невинная бабочка или орхидея могут притягивать к человеку совершенно ненужные перемены и негативные вибрации. Имея прямую связь с тонким миром, изображение заряжает энергетику и влияет на нее по собственному усмотрению.

6 опасностей, к которым приводят тату

1. Татуировка — сакральный знак, своеобразное клеймо. Энергетика человека может разительно измениться под его влиянием. Нанесенный символ существует отдельно, создавая и привлекая вибрации, которые могут принести как положительные перемены, так и несчастья.

2. Татуировка — древнее искусство, которое овеяно тайнами и легендами. Их никогда не наносили на тело беспричинно, каждой татуировке всегда можно дать определенное объяснение, обычно мистическое. Человек, который нанесет на себя тату, уже никогда не будет прежним. Любой рисунок на теле — это своеобразная программа, которая будет диктовать свою волю.

3. Наши предки наделяли каждый рисунок конкретным значением. Считалось, что один знак, надпись или символ могут изменить карму, переписать судьбу, причем не только одного человека, но и всего рода. Некоторые опасные татуировки могут откачивать энергию, привлекать неприятности, привязывать к определенному шаблону мышления и поведения.

4. По мнению эзотериков, любовь к татуировкам говорит о внутренних проблемах. С их помощью человек пытается решить конфликты, наделить себя силой, доказав всем, и себе в том числе, свою значимость. Но магические символы важно наносить с осторожностью. Если татуировка будет противоречить личностным качествам, растет опасность развернуть свою жизнь в иное русло, подавить свое «Я». Человек фактически делает себя не собой, а кем-то другим.

5. Мистической силой татуировку заряжает подсознание человека. Нанесение тату, в большинстве своем, вызвано какими-то мыслями, желаниями или внутренними волнениями, которые запечатляются на теле в виде рисунка. В основном татуировку наносят с целью сохранить воспоминание. Это таит в себе определенную опасность, так как татуировка, наделенная смыслом и негативными эмоциями, берет под контроль разум и сознание человека.

6. Негативные изображения противоречат духовным убеждениям. Опасно переделывать в худшую сторону то, что создано Богом. Тату с демонической символикой ведет к страшным последствиям, которые могут обернуться трагедией.