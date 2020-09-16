Тихановская обвинила Россию в финансировании разгонов протестующих

Вадим Карасев

Кредит от России для Белоруссии в $1,5 млрд пойдет на финансирование разгонов протестующих. Об этом в интервью LB.ua заявила оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

"Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Белоруссию не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа", - сказала Тихановская.

По словам оппозиционного кандидата, эти средства направят на "военные действия" против белорусов. Тихановская также обвинила Россию в поддержке "агрессивных действий" президента Александра Лукашенко.

Кроме того, она прокомментировала планы Минска закупать бронежилеты. "От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие. С помощью этих денег Россия могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы, а не отдавать их на агрессивные действия против мирных белорусов", - добавила Тихановская.

Ранее Тихановская заявила, что любые договоренности, которые будут достигнуты на встрече президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, априори будут незаконными.

