Тэхён случайно занял не своё место в зале

Влада Некрасова

Идеальных людей не бывает даже среди к-поп артистов. Все они, как и мы, попадают в неловкие ситуации. А внимательные папарацци только и ждут подходящего момента, чтобы заснять провокационные кадры, за которые звездам иногда приходится краснеть.

Мы вспомнили забавный случай с участником к-поп группы BTS, во время которого все пошло не по плану, зато результат здорово всех повеселил. Ви (V) попал в неловкую ситуации прямо на глазах у своих фанатов.

Во время одного из мероприятий все участники южнокорейской группы заняли места на трибуне. Ви пришел чуть позже и сел на ближайшее свободное место. Через пару секунд к нему подошли две девушки, которые согнали его с сиденья.

Изначально, можно подумать, что айдол занял чужое место, которое принадлежало кому-то другому. Однако, посмотрев видео второй раз, можно понять, что певица Ли Сон Ми (Lee Sun mi) помогла Тэхену. Она увидела, что айдол чувствует себя некомфортно без своих товарищей по группе, поэтому уступила ему свое место.

Как это мило!

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