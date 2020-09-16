Токио: Будем стремиться к миру с Россией, решив территориальный вопрос

Влада Некрасова

Япония будет стараться заключить мирный договор с Россией, решив территориальный вопрос. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«Мы условились активизировать переговоры на основе Совместной декларации 1956 года. Я несколько раз встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и я могу сказать, что понимание позиций друг друга углубилось. При новом правительстве мы намерены также придерживаться нашего базового курса на подписание мирного договора после решения территориального вопроса», — сказал он.

Глава МИД также указал, что коронавирус негативно повлиял на переговоры Токио и Москвы, поскольку вместо личных встреч консультации проводятся в режиме онлайн.

Следует отметить, что Мотэги сохранил свой пост в правительстве нового премьер-министра Ёсихидэ Суги, о назначении которого стало известно сегодня.

Как сообщало ИА Newstes , 71-летний Ёсихидэ Суга принял руководство правящей партией и страной у Синдзо Абэ, который неожиданно объявил об уходе с поста премьер-министра по состоянию здоровья. Он возглавлял японское правительство с 2012 года.

Консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны Москва и Токио с перерывами ведут с середины прошлого века. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.