Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада

Влада Некрасова

Несколько лет назад gрезидент США Дональд Трамп выступал за ликвидаци. президента Сирии Башара Асада, но в итоге отказался от этой идеи, сообщает во вторник. 15 сентября, The Hill."Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона - ред.) был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - сказал ТрампОн уточнил, что план по устранению Асада разрабатывался в 2017 году.Трамп отметил, что не сожалеет, что он так и не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.