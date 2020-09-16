Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада

Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
Несколько лет назад gрезидент США Дональд Трамп выступал за ликвидаци. президента Сирии Башара Асада, но в итоге отказался от этой идеи, сообщает во вторник. 15 сентября, The Hill.

"Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона - ред.) был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал", - сказал Трамп
Он уточнил, что план по устранению Асада разрабатывался в 2017 году.
Трамп отметил, что не сожалеет, что он так и не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Рейтинг доверия Путина в развитых странах выше, чем у Трампа
Рейтинг доверия Путина в развитых странах выше, чем у Трампа
В 2021 году предусмотрена индексация материнского капитала – Минтруд России
В 2021 году предусмотрена индексация материнского капитала – Минтруд
В Бурятии до 2024 года появятся пять мобильных детских технопарков «Кванториум»
В Бурятии до 2024 года появятся пять мобильных детских технопарков
В Чите открылся первый для региона центр цифрового образования «IT-куб»
В Чите открылся первый для региона центр цифрового образования
Тэхён случайно занял не своё место в зале
Тэхён случайно занял не своё место в зале
Татуировки — к несчастью? 6 опасностей для энергетики, к которым приводят тату
Татуировки — к несчастью? 6 опасностей для энергетики, к которым
Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
Трамп предлагал ликвидировать Башара Асада
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере фильма "Конференция"
"Кинотавр-2020": Сабина Ахмедова, Анна Чиповская и другие на премьере
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Гинцбург: стоит ожидать нескольких волн Covid-19
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
Эксперты: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах
ФОРГО: "Единая Россия" превзошла стартовые ожидания во всех регионах

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки разумного
Лавров отменил визит в Берлин и обвинил Запад в выходе за рамки
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных выборах
Зеленский предсказал победу своей партии на предстоящих местных
Еще одна страна открыла границу для россиян
Еще одна страна открыла границу для россиян
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Еще по теме

WP: Трамп предлагал Пентагону уничтожить Асада в 2017 г
СМИ: Трамп призывал Пентагон уничтожить Асада
Трамп не отдавал приказа об убийстве Асада
Саудовский министр предложил России инвестиции за отказ от поддержки Асада