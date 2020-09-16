Туроператоры обеспечили половину посткарантинного турпотока в Смоленскую область

Лидия Мартынова

Согласно региональной статистике, лишь 30% турпотока в Смоленскую область в последнее время приходилось на клиентов туроператоров. В этом году, после снятия ограничений, связанных с пандемией, доля организованного сегмента подросла до 50% (+66%). О том, как восстанавливается туризм в регионе – в нашем материале.

ДОЛЯ ОРГАНИЗОВАННОГО ТУРПОТОКА ПРИРОСЛА НА ДВЕ ТРЕТИ

Турпоток в Смоленскую область до пандемии ежегодно демонстрировал положительную динамику. По итогам 2019 года регион принял 350 тыс. туристов, что превысило значения 2018 года на 16% и на 27% – показатели 2017 года. Иностранный турпоток по итогам 2019 году достиг уровня 23,95 тыс. человек (+28 в годовом выражении), что составляет 6,84 % от общего турпотока в область.

Сейчас в Смоленском регионе работают 17 туроператоров, 125 коллективных средств размещения и порядка 700 объектов общественного питания. Об этом «Вестнику АТОР» сообщила Юлия Никифорова, начальник отдела туризма департамента инвестиционного развития Смоленской области.

Что касается текущих объемов турпотока, то они, по понятным причинам, невелики – в августе регион посетили 21,5 тыс. человек.

В сегменте организованного туризма зафиксирован рост. Сейчас доля организованных туристских групп в области увеличилась до 50% от общего количества туристов

«Прогнозный показатель на 4 квартал 2020 составляет порядка 100 тыс. туристов. В сегменте организованного туризма зафиксирован рост. Сейчас доля организованных туристских групп в области увеличилась до 50% от общего количества туристов», - рассказала Юлия Никифорова.

Если учесть, что ранее доля организованного турпотока в область держалась на отметке в 30%, то ее прирост составил 66% (или 2/3). Это означает, что на фоне пандемии туристы испытывают большее доверие к организованному туризму.

ПОЧЕМУ ТУРИСТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАТЬ В СМОЛЕНСК ЧЕРЕЗ ТУРФИРМЫ

Туроператоры, опрошенные «Вестником АТОР», подтверждают рост спроса на смоленском направлении. Так, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», говорит, что по его наблюдениям, в этом году Смоленск, как и некоторые другие российские регионы, получили дополнительный поток организованных туристов.

Эксперты склонны объяснять такой тренд не только фактором доверия (туристы понимают, что в организованных турах меры безопасности на высоком уровне, программы подтверждены, в неработающие объекты не завезут и т.п.), но и желанием туристов получать от своего «посткарантинного» отдыха больше впечатлений, чем раньше.

Генеральный директор туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов поясняет:

«Многие объекты Смоленской области несут большую историческую и культурную нагрузку. То есть они не подходят исключительно для созерцания, их нужно изучать, чтобы было интересно. Самостоятельные туристы в массе своей осматривают исторические достопримечательности поверхностно, без экскурсоводов, а если объекты находятся далеко, то вообще оставляют их без внимания, поскольку индивидуальный транспорт – далеко не дешевое удовольствие. В итоге такой турист уезжает из региона, так сказать, «пустым», не наполненным эмоциями и знанием».

Сейчас, по словам Владимира Лутова, все больше туристов заинтересованы в том, чтобы их познавательный отдых был насыщенным. Это, считает он, одна из причин роста в сегменте организованного туризма.

Все больше туристов заинтересованы в том, чтобы их познавательный отдых был насыщенным. Это одна из причин роста в сегменте организованного туризма

«У нас активно набираются туристы в наш экскурсионный тур по Смоленской области с посещением Вязьмы. Группы у нас более чем 40 человек. Следующий заезд – 20 сентября, спрос хороший. Высокий интерес и к туру в Смоленское Поозерье», – рассказал глава «Мастерской путешествий».

«Уверен, потерянные из-за пандемии объемы Смоленской области удастся наверстать довольно скоро. Все необходимое для этого у региона есть, он обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом», – считает Владимир Лутов.

ЭКОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА КАК НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В Смоленском регионе развиваются такие виды туризма, как культурно-познавательный, событийный, гастрономический, паломнический, экологический, спортивный и др. Как рассказала Юлия Никифорова, особой популярностью этим летом в регионе пользовался экотуризм.

По данным национального парка «Смоленское Поозерье», турпоток сюда в 2020 году увеличился в 4,5 раза относительно летнего сезона 2019 года. Были высоко востребованы кемпинговые и автокемпинговые площадки.

Пандемия отчасти дала толчок к диверсификации туристического предложения региона. Большое внимание в регионе в этом году стали уделять и медицинскому туризму.

«В настоящее время ведется работа по внедрению нового туристского направления Смоленской области – «Медицинский туризм». У туристов появилась хорошая возможность совместить отдых и лечение. Проект основан на принципах государственно-частного партнерства. Готовый турпродукт – у туроператора «Смоленск Трэвел», который работает с несколькими ведущими клиниками города», - рассказала Юлия Никифорова.

Пандемия отчасти дала толчок к диверсификации туристического предложения региона. Большое внимание в регионе в этом году стали уделять и медицинскому туризму.

На специально созданном сайте-агрегаторе можно детально ознакомиться с турпродуктами проекта «Медицинский туризм». Сайт, как обещают в департаменте инвестиционного развития Смоленской области, будет дорабатываться и наполняться новыми предложениями в соответствии с потребностями туристов.

Подробнее об этом интересном проекте «Вестник АТОР» рассказывал здесь.

Юлия Никифорова не сомневается: после снятия всех ограничений этот проект даст новый виток в развитии туризма в регионе, привлечет значительное количество возвратных туристов – как из Москвы и Московской области, так и из Республики Беларусь.

«Проект по развитию медицинского туризма, по нашим расчетам, будет иметь мультипликативный эффект – принесет прибыль и повысит узнаваемость многих субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области – туристических компаний, гостиниц, точек питания, сувенирных магазинов и других организаций», – говорит г-жа Никифорова.

ВСЛЕД ЗА МЕДИЦИНСКИМ ТУРИЗМОМ – ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Еще один вид перспективных туристских услуг, на который будет делать ставку регион, – организация экскурсий на передовые действующие производства.

17 июня был утвержден проект соглашения о намерениях между Администрацией Смоленской области и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в Смоленской области.

Еще один вид перспективных туристских услуг, на который будет делать ставку регион, – организация экскурсий на передовые действующие производства.

«Предприятия Смоленской области имеют большой потенциал в развитии промышленного туризма и могут стать площадками для формирования востребованного и качественного турпродукта», - считает Юлия Никифорова.

Эксперт полагает, что развитие промышленного туризма в Смоленской области не только увеличит турпоток в регион, но и послужит импульсом к кооперации предприятий и станет дополнительным источником поиска новых партнеров и профессиональных кадров на предприятиях.