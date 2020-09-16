Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса

Лидия Мартынова

Украинский раскольник Филарет Денисенко вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо, сообщила в среду пресс-служба его церковной структуры.

Ранее сообщалось, что у 91-летнего Денисенко обнаружен коронавирус, его госпитализировали. Позже у него диагностировали пневмонию.

"По милости Божией, Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет вылечился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.

Как отметили в церковной структуре Денисенко, он чувствует себя хорошо, выписан из больницы, и находится в своей резиденции. Раскольник продолжит совершать богослужения.