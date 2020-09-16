Упс! Ви из BTS забыл застегнуть ширинку

Анастасия Иванова

Ох уж эти знаменитости, такие они рассеянные, ну прям как дети, глаз да глаз за ними нужен. Концерты, выступления, красные дорожки, интервью – в жизни к-поп случается немало торжественных случаев, когда они должны хорошо выглядеть. Но не стоит забывать, что айдолы – это те же люди, которым также свойственно попадать в нелепые ситуации, и с которыми также случаются конфузы.

14 сентября ребята из южнокорейской к-поп группы BTS приехали на шоу MBC Radio, чтобы обсудить свой трек, Billboard, Grammy Awards и многое другое. Во время прямого эфира произошел неловкий момент.

Как мы знаем, во время визуальных радиопередач трансляция обычно идет не только с аудио, но и с видео.

Ви (V) из BTS, кажется, об этом не знал. Когда RM, Джей-Хоуп (J-Hope), Джин (Jin), Шуга (Suga) устроились на своих местах, Тэхён застегнул ширинку, совершенно ничего не подозревая.

Через пару минут ведущий заявил, что идет прямая трансляция на YouTube. Только посмотри, как судорожно Ви начал искать камеры!

«Его лицо бесценно», «У него шок», «Обожаю этот момент», «Почему мне так смешно?», «Ви — мастер попадать в неловкие ситуации»,

— комментируют поклонники пикантный момент.

А с тобой случалось подобно? Рассказывай в комментариях свою историю.

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