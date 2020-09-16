В 2021 году предусмотрена индексация материнского капитала – Минтруд России

Алексей Вольцев

В 2021 году предусмотрена индексация материнского капитала, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

«В проекте бюджета ПФР предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, определенного в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития Минэкономразвития России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей. Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 миллиарда рублей.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат 616 617 рублей.