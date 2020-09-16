В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры «Точка роста»

Алексей Вольцев

В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись образовательные центры «Точка роста», сообщает газета «Аиф-Карелия».

Центры созданы в рамках национального проекта «Образование». Они рассчитаны на проведение занятий у 10 тысяч школьников.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.