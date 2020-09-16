В Бурятии до 2024 года появятся пять мобильных детских технопарков «Кванториум»

Анастасия Иванова

В Бурятии до 2024 года появятся пять мобильных детских технопарков «Кванториум», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Технопарки будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» один мобильный «Кванториум» в регионе начал работать в прошлом году, еще один в этом году. Два «Кванториума» появятся в 2022 году и один – в 2023 году. Благодаря таким передвижным образовательных центрам дополнительным образованием будут охвачены около 5 тысяч детей в разных районах республики», - сообщили в ведомстве.

Стоимость каждого передвижного мини-технопарка составляет около 17 миллионов рублей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.