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В Чите открылся первый для региона центр цифрового образования «IT-куб»

В Чите открылся первый для региона центр цифрового образования «IT-куб»

В Чите на базе гимназии №21 открылся первый для региона центр цифрового образования «IT-куб», сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края. 

Он создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». 

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова сообщила, что регион стал участником большого федерального проекта, в рамках которого в крае планируется до 2022 года создать восемь таких центров.

«К открытию «IT-кубы» предусмотрены в Петровск-Забайкальском, Хилокском, Сретенском, Нерчинском, Агинском, Краснокаменском и других района края. Старт этому проекту положен сегодня на базе гимназии № 21. Дети с нетерпением ждали этого события. Уверена, что центр станет притяжением для наших детей и большой образовательной площадкой. До конца года обучение в центре цифрового образования пройдут более 400 детей и не менее 1,5 тысячи детей в рамках сетевого взаимодействия и на территории города Читы и Забайкальского края», - сказала Ванчикова. 

На создание центра из федерального бюджета было выделено 13 миллионов рублей. 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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