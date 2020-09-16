В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум»

Анастасия Иванова

В Дагестане начал работу мобильный технопарк «Кванториум», сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Он создан в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Мобильный «Кванториум» будет выезжать в сельские школы республики. В одной школе занятия технопарка будут длиться две недели. Технопарк оснащен современным оборудованием для проведения опытов, моделирования и проектирования. Во время занятий школьники будут использовать шлемы и очки дополненной реальности, смартфоны, планшеты, видеокамеры полупрофессиональные, квадрокоптер, зеркальный фотоаппарат, конструкторы, радиоуправляемые модели, наборы маркеров, наборы для скетчинга (по предмету дизайн), 3D принтер и многое другое.

«К 2023 году в Дагестане будут функционировать три мобильных «Кванториума». За один учебный год технопарк на колесах посетит четыре агломерации и охватит обучением более 1000 дагестанских школьников», - сообщила вице-премьер - министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.