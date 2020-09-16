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В Дагестане прорабатывается вопрос создания «Агроклассов»

В Дагестане прорабатывается вопрос создания «Агроклассов»

В Дагестане прорабатывается вопрос создания «Агроклассов», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 

«Агроклассы» призваны помочь школьника освоить азы растениеводства, животноводства и других направлений аграрного бизнеса.

Отмечается, что в  «Агроклассы» предполагается принимать учеников 8-11 классов. Минсельхозпрод Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан планирует в пилотном режиме формировать в четырех-пяти школах «Агроклассы» с привлечением к преподаванию представителей аграрных учебных заведений и специалистов ведущих сельхозпредприятий. Школьникам будут рассказывать перспективы сельскохозяйственного производства и прививать первоначальные знания в аграрной сфере. 

Также для учеников будут организованы экскурсии на ведущие сельхозпредприятия, чтобы в условиях производства можно было ознакомиться с различными отраслями хозяйственной деятельности, в том числе в рамках создаваемых учебных производственных бригад. Планируется в пилотных школах возродить пришкольные опытные участки, где дети будут возделывать сельхозкультуры, закладывать сады, а также создать минитеплицы и т.д.

В ведомстве уточнили, что проекты «Агроклассов» успешно реализуются в ряде регионов РФ, в некоторых даже сформировались специализированные «Агрошколы». Опыт функционирующих «Агроклассов» показывает рост числа их выпускников, поступающих на сельскохозяйственные специальности.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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