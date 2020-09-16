В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских

Анастасия Иванова

В Якутии в 2021 году в шести колледжах и вузах откроются 28 мастерских, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Института развития профессионального образования.

Мастерские будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Победителями конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов стали Северо-Восточный федеральный университет, региональный технический колледж в городе Мирный, Южно-Якутский технологический колледж, Верхневилюйский техникум, Жатайский техникум и Якутский медицинский колледж», - говорится в сообщении.

На создание мастерских из федерального бюджета выделят более 214,6 миллиона рублей, объем софинансирования Якутии составит более 22,5 миллиона рублей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.