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В Эстонии снова предложили ликвидировать русские школы и детские сады

В Эстонии снова предложили ликвидировать русские школы и детские сады

Эстонская оппозиционная Партия реформ представила в Рийгикогу законопроект по ликвидации русскоязычного образования в школах и садах нацменьшинств. По мнению «реформистов», переход на «единую систему образования» должен начаться с детсадов, пишет err.ee.

Согласно законопроекту партии Реформ, «государство в сотрудничестве с местными самоуправлениями предоставит молодежи с другим языком возможность изучать родные язык и культуру в эстоноязычной школе».

«После восстановления независимости Эстонской Республики прошло почти 30 лет. Все эти годы в приоритете был переход на общую эстоноязычную систему образования. Еще в 1993 году, в законе об основной школах и гимназиях, была прописана задача перейти к 2000 году на эстонское образование, но этого так и не произошло. По-прежнему отсутствует политическое решение Ригийкогу», — заявила депутат Сигне Киви, передавшая законопроект в делопроизводство.

По мнению «реформистов», общее обучение на эстонском языке «гарантирует в будущем конкурентоспособность и возможность реализовать себя». Киви подчеркнула, что «согласно опыту различных стран и исследованиям, легче всего обучение иностранному языку дается в детсаде, поскольку там он осваивается с помощью коротких игр».

По ее словам, изменения в организации образования необходимы. На основании данных PISA, результаты тестов в русскоязычных школах в среднем ниже, чем в эстоноязычных. Киви подчеркнула, что «общество четко выразило готовность перейти на эстоноязычную систему образования». Согласно исследованиям, примерно 80% всех жителей Эстонии желают, чтобы обучение представителей нацменьшинств на эстонском языке начиналось с детсада.

С этим предложением Партия реформ выступала в Ригийкогу уже три раза. «Общество к этому готово, и мы надеемся, что во время принятия решения политики проявят свой характер», — сказала Киви.

Напомним, что пока что ликвидация русских школ Эстонии носит ползучий характер.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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