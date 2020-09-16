В Кремле уточнили "просьбу" Лукашенко к Путину о передаче вооружения
Сегодня, 19:10 Лидия Мартынова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сведения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи попросил о поставках нового российского вооружения.
Ранее Sputnik Беларусь приводил слова президента Белоруссии, который в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его о передаче некоторых типов вооружений для укрепления безопасности страны.
Песков на уточняющий вопрос журналиста о поставках нового российского оружия ответил отрицательно.
приводит РИА Новости.
Ранее радио Sputnik сообщало, что оппозиционерке Колесниковой в Белоруссии предъявили обвинение.
По материалам: ria.ru