В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»

Лидия Мартынова

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Липецкой области открывается первый мобильный технопарк «Кванториум», сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

Современными программами проектной и изобретательской деятельности будут охвачены более 1000 юных липчан. В новом учебном году мобильный «Кванториум» приедет в школы Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов.

Мобильный технопарк «Кванториум» создан на базе передвижной автомобильной станции. В нем обучаются дети по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность VR/АR» и «Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные технологии (Гео)» и «Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника (ПромРобо)» и «Промышленный дизайн (Промдизайн)».

Также мобильный технопарк «Кванториум» будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона по предметной области «Технология».