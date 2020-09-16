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В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»

В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в Липецкой области открывается первый мобильный технопарк «Кванториум», сообщает Управление образования и науки Липецкой области. 

Современными программами проектной и изобретательской деятельности будут охвачены более 1000 юных липчан. В новом учебном году мобильный «Кванториум» приедет в школы Данковского, Лев-Толстовского, Добровского, Чаплыгинского, Краснинского и Лебедянского районов. 

Мобильный технопарк «Кванториум» создан на базе передвижной автомобильной станции. В нем обучаются дети по инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность VR/АR» и «Информационные технологии (IT)», «Геоинформационные технологии (Гео)» и «Аэротехнологии (Аэро)», «Промышленная робототехника (ПромРобо)» и «Промышленный дизайн (Промдизайн)».

Также мобильный технопарк «Кванториум» будет участвовать в реализации основных общеобразовательных программ региона по предметной области «Технология».

# Общество
По материалам: edu.ru

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