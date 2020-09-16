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В Ливане впервые была найдена финикийская винодельня

В Ливане впервые была найдена финикийская винодельня

Археологи Тюбингенского университета обнаружили финикийскую винодельню в Телль-эль-Бурак в Ливане. В первом тысячелетии до нашей эры финикийская торговля сыграла важную роль в распространении вина по Средиземному морю, но археологические свидетельства этого периода почти полностью связаны с потреблением вина, и следы виноделия в самой Финикии никогда ранее не обнаруживались.

Поселение Телль-эль-Бурак находится в девяти километрах к югу от древнего города Сидона на побережье Средиземного моря. Оно было основано в последней четверти VIII века до нашей эры и существовало до середины IV века до н. э. Археоботанические свидетельства указывают на активную сельскохозяйственную деятельность в поселении, и большая часть — 41,7 % — находок состоит из семян винограда. Недавние раскопки обнаружили остатки четырех домов, внутри одного из которых был двор с оштукатуренным углублением в полу. Когда-то этот резервуар использовался для сбора виноградного сока, добытого давильщиками.

  Фото: Tell el-Burak Archaeological Project

Винодельня была построена в конце VIII века до н. э. и продолжала использоваться в VI веке до н. э. Две другие оштукатуренные конструкции в доме, возможно, также были связаны с производством вина, но археологи не знают точно, какую функцию они выполняли. Большое количество амфор, найденных при более ранних раскопках, подтверждают, что обширное производство вина здесь существовало на протяжении веков.

Открытие также дает новое представление о методах строительства и материалах финикийцев. Ученые проанализировали состав древней штукатурки, использованной при строительстве резервуара. «Было сложно произвести качественную известковую штукатурку, — говорят авторы исследования. — Финикийцы усовершенствовали этот процесс, используя переработанные керамические черепки. Это позволило построить более качественные и в то же время более стабильные здания. Готовая штукатурка была водостойкой и износостойкой. Римляне переняли эту технику для строительства своих зданий». Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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По материалам: polit.ru

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