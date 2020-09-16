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В Минфине рассказали, насколько подорожают сигареты

В Минфине рассказали, насколько подорожают сигареты
Повышение ставки акциза на сигареты на 20% в 2021 году приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс (копия имеется в распоряжении РИА Новости), согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК.

"Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей", - сказал Силуанов в среду. Таким образом, средняя стоимость пачки в результате может вырасти примерно на 17%.


Ставка акциза на сигареты и папиросы в России в настоящее время составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук. Согласно Налоговому кодексу РФ, с 1 января 2021 года она вырастет на 4% - до 2045 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2778 рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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