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В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщает Министерство образования Оренбургской области. 

Он создан на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики.

«Создание центра «IT-куб» – это не просто открытие нового направления в системе образования: центры цифрового образования призваны повысить привлекательность и доступность освоения новых информационных технологий для школьников, способствовать подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Помимо этого, создание подобного центра позволит нам преодолеть стереотипное восприятие учреждений дополнительного образования», - отметила вице-губернатор – заместитель председателя правительства по социальной политике – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

В центре ежегодно будут бесплатно обучаться 400 детей. Занятия планируется проводить по шести образовательным программам, рассчитанным на широкий охват детей и подростков от 7 до 17 лет и отвечающим современным запросам IT-отрасли. 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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