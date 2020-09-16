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В преддверии учений «Кавказ-2020» США направили в Черное море ракетный эсминец «Рузвельт»

В преддверии учений «Кавказ-2020» США направили в Черное море ракетный эсминец «Рузвельт»

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Накануне российских стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» американцы, похоже, решили не ограничиваться «намеками» в виде пролета над территорией Украины самолетов B-52 Stratofortress, и направили к берегам нашей страны эсминец «Рузвельт» (USS Roosevelt (DDG 80), вооруженный управляемым ракетным оружием.

Об этом говорится в сообщении на сайте Шестого флота ВМС США.

Отмечается, что эсминец будет задействован в проведении операций по обеспечению безопасности на море.

«Эсминец „Рузвельт“ с управляемым ракетным оружием начал переход в северном направлении в Черное море 15 сентября для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

На сайте Шестого флота США также отмечается, что USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

При этом отмечается, что американские корабли заходят в Черное море в шестой раз с начала 2020 года.

В свою очередь, в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что российские военные следят за его действиями.

Как известно, после нападения РФ на Украину в 2014 году в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Напомним, что визит американского корабля проходит накануне российских стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», в которых примут участие около 80 тыс. человек, среди них будут соединения как боевого, так и тылового назначения. Именно эти учения ряд экспертов считают потенциальной угрозой для нашей страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле в Украине состоялись международные военные учения Sea Breeze 2020, в которых принял участие американский эсминец USS Porter.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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