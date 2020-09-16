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В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем

В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
Фонд перспективных исследований провел первый демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата "Дань-М", укомплектованного отечественным двигателем МГТД-125Э, основные детали которого изготовлены методом 3D-печати, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда.

"Полет "Дань-М" со взлетной массой 370 килограммов с двигателем МГТД-125Э выполнен согласно утвержденному полетному заданию. Продолжительность полета составила 19 минут, летательный аппарат достиг максимальной скорости в 676 километров в час на высоте более 2 тысяч метров", - сказали в пресс-службе.

Испытания прошли в Астраханской области.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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