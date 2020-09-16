В Совфеде прокомментировали планы создания "списка Навального"

Лидия Мартынова

Планы ЕС создать антироссийский санкционный так называемый "список Навального" не имеют под собой правовой основы, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера Алексея Навального.