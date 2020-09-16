В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж»

Влада Некрасова

В тверском «Кванториуме» открыли новый молодежный проект «IT-гараж», сообщает сетевое издание «TVERIGRAD.RU».

Данный проект предназначен для создания плана решения главных вызовов современной экономики и технологического предпринимательства Тверской области. В нем примут участие призеры и победители всероссийских, а также региональных проектных конкурсов.

В сентябре участники будут формулировать идеи своих проектов и собирать команды по их реализации.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.