Верхневолжье ждет увеличение объемов газификации

Лидия Мартынова

. Масштабы газификации Тверской области будут увеличены - об этом договорились власти Верхневолжья и Газпром.





"Мы пришли к соглашению – в Тверской области будут существенно увеличены объемы по программе газификации на 2021-2025 годы. Этот процесс с 2021 года получает серьезное развитие. Приоритеты для нас – ржевское, нелидовское направления, северо-восток, а также модернизация уже имеющейся газотранспортной системы", – сообщил журналистам губернатор области Игорь Руденя по итогам встречи с зампредом правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым.

По словам Маркелова, в ближайшее время будет подписана программа на 2021-2025 годы, которая даст старт новому витку газификации Тверской области.

"На эти цели направим значительные средства – гораздо больше, чем в предыдущие годы. Будут газифицированы как крупные, так и небольшие населенные пункты", – сказал представитель Газпрома, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.