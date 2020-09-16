Вероятность заболеть COVID-19 для туриста в Турции составляет 0,0055%

Алексей Вольцев

Это в 218 раз меньше, чем вероятность обращения к врачу по туристической страховке по всем возможным поводам и в 31 раз меньше, чем вероятность заразиться ковидом в Москве. Это следует из данных, предоставленных компанией ERV за месяц с момента возобновления российского выездного туризма в Турцию.

Согласно данным, полученным «Вестником АТОР» от аналитиков ERV, в этой страховой компании было застраховано более 200 000 россиян, в основном выехавших в Турцию в период с 10 августа по 10 сентября 2020.

Учитывая временные рамки и географию распределения турпотока, отметим, что у ERV– около половины всех полисов россиян, приехавших в этот период в Турцию. Так, на самом популярном курорте Турции, в Анталье, в августе побывали 336 тыс. россиян, еще около 40 тысяч поехали на Эгейское побережье.

По данным ERV, с клиентами компании за указанный период произошли 2 400 страховых события Таким образом, вероятность заболевания на отдыхе и обращения к врачу у туристов составила 1,2%, что не отличается от данных прошлого года.

Подавляющее большинство страховых случаев, произошедших у клиентов ERV с 10 августа до 10 сентября, составляют заболевания, не связанные с COVID-19.

Среди почти 200 000 застрахованных ERV туристов в Турции только 11 человек заболели в той или иной форме коронавирусом – таким образом, вероятность туриста заболеть коронавирусом в Турции составляет исчезающе малую величину 0,0055%, что в 218 раз меньше, чем вероятность заболеть вообще чем-либо на отдыхе. Для сравнения – в двенадцатимиллионной Москве, где в течение месяца фиксировалось около 20,7 тысяч случаев (порядка 690 в сутки) эта вероятность составляет 0,17% (в 31 раз больше, чем у туристов на отдыхе в Турции).

По данным ERV, из 11 случаев COVID-19 у 10 туристов (91%) выявлена легкая форма болезни, и они проходили наблюдение и лечение амбулаторно (в изолированных номерах в своих отелях). Страховая компания оплатила все расходы на амбулаторное лечение, включая медикаменты, анализы и тесты по назначению врача.

Только одном застрахованному ERV туристу с положительным анализом на коронавирус понадобилась госпитализация в турецкую больницу. Пациент успешно прошел лечение, выздоровел и находится сейчас на Родине. Стационарное лечение также было полностью оплачено страховой компанией, расходов и в этом случае турист не понес.

«Напоминаем, что в страховой полис ERV уже включено покрытие расходов, связанных с заболеванием COVID-19. Турецкие отели не требуют никаких денег за нахождение в изоляции в отеле, а тесты, назначенные им врачом, также оплачивает страховая компания, для туристов они бесплатны. В одном из случаев ERV также компенсировала туристам стоимость перелета в Россию из-за того, что их обратный рейс был пропущен по причине нахождения на карантине», – пояснила исполнительный директор ERV Юлия Алчеева.

Ни одного критического и тем более смертельного случая, связанного с заболеванием COVID-19 в Турции российских туристов в ERV в период 10.08-10.09 не зафиксировали. Все смертельные случаи с туристами в Турции в этот период были связаны с другими причинами.

Так, страховой компанией ERV были организованны за это время 5 посмертных репатриаций из Турции. Все эти случаи - результаты инсульта, заболеваний сердца, а также утопления. Кроме этого, в первый месяц полетов россиян в Турции в статистике обращений к врачу в Турции встречались тяжелые травмы. Была также организована 1 экстренная эвакуация в Россию спецбортом санавиации туристки, пострадавшей от кровоизлияния в мозг.

Помимо Турции, в период с 10 августа по 10 сентября страховые события в ERV отмечены на территории Российской Федерации и Абхазии. Часть из них были нестандартными случаями, требующими оперативной реакции страховщика

«К примеру, внук поехал отдыхать на Юг России с дедушкой, который в поездке, к сожалению, скоропостижно скончался. ERV организовала прилет родителей за ребенком, оставшимся без присмотра, и оказала содействие в репатриации тела дедушки. В Абхазии девушка получила тяжелую травму при падении с лошади. Для нее страховой компанией была организована эвакуация самолетом в Иркутск, к месту постоянного жительства, обеспечена дальнейшая необходимая госпитализация и лечение. Интересно, что в Крыму большинство обращений в период 10.08 – 10.09 было связано с вызовом частного педиатра», – рассказали в ERV.