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Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles

Впервые за 20 лет выйдет официальная книга о The Beatles
Первая за последние 20 лет официальная автобиографическая книга британской группы Beatles поступит в продажу в августе 2021 года, сообщает газета Guardian.

Книга под названием "The Beatles: Get Back" расскажет историю создания двенадцатого и последнего студийного альбома группы "Let It Be". Она будет составлена из более чем 120 часов записанных разговоров участников группы с их студийных сессий.

Вступление к книге напишет британский писатель Ханиф Курейши. В книгу также войдут сотни ранее не публиковавшихся фотографий участников группы, сделанных Итаном Расселом, который снимал обложки альбомов The Beatles, и фотографии, сделанные бывшей женой Пола Маккартни Линдой.


Первая официальная автобиография группы вышла в 2000 году под названием "The Beatles Anthology". В книге представлены воспоминания участников Beatles о событиях, происходивших в группе до 1970 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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