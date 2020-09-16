Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки

Лидия Мартынова

Выставка "Ненавсегда. 1968-1985" об эпохе брежневского застоя возобновила работу в Новой Третьяковке, сообщила пресс-служба галереи.

Выставка "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" откроется для посетителей 17 сентября.

Как сообщили в галереи, противоаварийные работы по ремонту ливневой канализации в Новой Третьяковке, прорывы в которой стали причиной многочисленных протечек в залах, были завершены. После предстоит обследование и анализ ситуации для выяснения причин, которые привели к аварии, и предотвращения таких ситуаций в будущем.