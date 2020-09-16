«Замена сахару»: Польза и вред фиников для здоровья человека

Лидия Мартынова

Помните, как мамы нам вместо конфет к чаю давали интересный сушеный сладкий фрукт. Это были финики, которые сейчас можно купить в любом магазине. Раньше никто не задумывался о том, какую пользу несут за собой финики поэтому и их ели все, но сейчас этот вопрос волнует многих. А еще большинство интересуются могут ли финики нанести серьёзный вред нашему здоровью. Давайте подробнее разберем состав фиников и его пищевую ценность, чтобы понять, какую пользу они могут принести.

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 2.5 г.Жиры 0.5 г.Углеводы 69.2 г.Калорийность 292.Витамины С, Е, Н, К, РР.Витамины группы В.Каротин.Холин.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Кремний.Фосфор.Хлор.Железо.Йод.Кобальт.Марганец.Медь.Молибден.Селен.Фтор.Хром.Цинк.

В составе фиников находятся все нужные нам витамины и минералы. Польза фиников доказана медиками, а значит все показания верны. Финики отлично подходят для питания людей, сидящих на диете. Им всегда не хватает сахара, а финики его отлично заменяют.

Полезные свойства





Полезных свойств не мало и это понятно, ведь состав фиников говорит сам за себя. Полезные свойства фиников таковы:

Положительное влияние оказывают на сердце.Нормализуют работу печени и почек.Улучшают работу флоры кишечника.Устраняют признаки анемии.Лечат кашель.Повышают иммунитет.Уменьшают уровень холестерина.Улучшают память.

Помимо вышеперечисленных фиников снижают риск образования тромбов. Для тех, кто занимается спортом финики придают дополнительную энергию перед и после тренировки. Большим плюсом является то, что финики можно давать детям и не бояться за их молочные зубы.

Противопоказания

Что касаемо противопоказаний они безусловно есть, как и в любом продукте. Давай их изучим подробнее, чтобы в будущем вы не нанесли вред своему здоровью после приема фиников или продукт с их составом.

Диабет.Непереносимость фруктозы.Мочекаменная болезнь.

Из противопоказаний это все, но также следует знать, что нельзя есть фиников слишком много это может вызвать скрытые заболевания желудка или кишечника, а также может появиться запор.

В остальном финики принесут организму много пользы если есть их по 10 штук в день. Как для взрослого, так и для ребенка этого будет достаточно. Перед тем как давать финики детям не забывайте, что внутри них находятся большие косточки.