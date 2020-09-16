«Замена сахару»: Польза и вред фиников для здоровья человека
Помните, как мамы нам вместо конфет к чаю давали интересный сушеный сладкий фрукт. Это были финики, которые сейчас можно купить в любом магазине. Раньше никто не задумывался о том, какую пользу несут за собой финики поэтому и их ели все, но сейчас этот вопрос волнует многих. А еще большинство интересуются могут ли финики нанести серьёзный вред нашему здоровью. Давайте подробнее разберем состав фиников и его пищевую ценность, чтобы понять, какую пользу они могут принести.
Пищевая ценность
Белки 2.5 г.
Жиры 0.5 г.
Углеводы 69.2 г.
Калорийность 292.
Химический состав
Витамины С, Е, Н, К, РР.
Витамины группы В.
Каротин.
Холин.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Кремний.
Фосфор.
Хлор.
Железо.
Йод.
Кобальт.
Марганец.
Медь.
Молибден.
Селен.
Фтор.
Хром.
Цинк.
В составе фиников находятся все нужные нам витамины и минералы. Польза фиников доказана медиками, а значит все показания верны. Финики отлично подходят для питания людей, сидящих на диете. Им всегда не хватает сахара, а финики его отлично заменяют.
Полезные свойства
Полезных свойств не мало и это понятно, ведь состав фиников говорит сам за себя. Полезные свойства фиников таковы:
Положительное влияние оказывают на сердце.
Нормализуют работу печени и почек.
Улучшают работу флоры кишечника.
Устраняют признаки анемии.
Лечат кашель.
Повышают иммунитет.
Уменьшают уровень холестерина.
Улучшают память.
Помимо вышеперечисленных фиников снижают риск образования тромбов. Для тех, кто занимается спортом финики придают дополнительную энергию перед и после тренировки. Большим плюсом является то, что финики можно давать детям и не бояться за их молочные зубы.
Противопоказания
Что касаемо противопоказаний они безусловно есть, как и в любом продукте. Давай их изучим подробнее, чтобы в будущем вы не нанесли вред своему здоровью после приема фиников или продукт с их составом.
Диабет.
Непереносимость фруктозы.
Мочекаменная болезнь.
Из противопоказаний это все, но также следует знать, что нельзя есть фиников слишком много это может вызвать скрытые заболевания желудка или кишечника, а также может появиться запор.
В остальном финики принесут организму много пользы если есть их по 10 штук в день. Как для взрослого, так и для ребенка этого будет достаточно. Перед тем как давать финики детям не забывайте, что внутри них находятся большие косточки.