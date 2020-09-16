Желудевые дятлы с интересом наблюдают за массовыми драками своих сородичей

Вадим Карасев

Американские ученые из Смитсоновского национального музея естественной истории, Университета Олд Доминион и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что битвы между группами желудевых дятлов за территорию привлекают большое количество живущих по соседству сородичей, которые наблюдают за противостоянием, не вмешиваясь в него.

Желудевые дятлы (Melanerpes formicivorus) обитают в дубовых лесах от Орегона до Мексики и известны своей привычкой запасать на зиму желуди, помещая их по одному в специально выдолбленные отверстия в стволах мертвых деревьев. Иногда в качестве хранилища желудей выступают столбы и даже деревянные стены домов. В одном дереве желудевый дятел может разместить тысячи желудей.

Эти дятлы живут группами, в которые входят до семи взрослых самцов и до трех самок. Обычно самцы в группе приходятся друг другу братьями, а самки — сестрами, но между самцами и самками нет родства. Птицы одной группы вместе высиживают и выкармливают птенцов, а также защищают свою территорию и пищевые запасы от конкурентов. Подросшие птенцы остаются в группе около пяти-шести лет, помогая родителям в сборе желудей и уходе за гнездом. Они не могут приступить к размножению, пока не найдут себе территорию и не образуют собственную группу, объединившись с другими самцами или самками.

Когда все самцы или самки группы, контролирующей определенный участок, умирают, это открывает возможность для молодых желудевых дятлов, живущих по соседству, занять их место. В борьбе за это участвует иногда более десятка групп из двух-четырех птиц. Жестокие бои могут продолжаться до десяти часов. «Когда вы приближаетесь к большому дереву, где идет борьба за власть, вы сначала издалека услышите очень отчетливый крик желудевых дятлов и увидите птиц, летающих как сумасшедшие, — рассказывает орнитолог Смитсоновского национального музея Сахас Барве (Sahas Barve). — Когда вы подойдете ближе, вы увидите, что там есть дюжина или больше сражающихся коалиций. Одна группа должна победить всех остальных, чтобы занять место на территории. Мы видели птиц с выколотыми глазами, сломанными крыльями, окровавленными перьями и птиц, которые падали на землю, сражаясь друг с другом».

При помощи миниатюрных радиопередатчиков, закрепленных на дятлах, группа Сахаса Барве смогла в 2018 и 2019 годах проследить три подобные битвы в заповеднике Гастингс в Калифорнии. В каждой из них участвовали группы молодых самок. Как обнаружили исследователи, в течение часа после начала драк между птицами на место событий прибывали зрители — другие желудевые дятлы, которые наблюдали за дерущимися не менее часа, хотя в это время их собственные запасы желудей оставались без присмотра. Неясно, почему птицы тратят столько времени на наблюдения за драками соседей. «Похоже, эта борьба за власть является для них действительно важным источником социальной информации», — говорит Сахас Барве.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.