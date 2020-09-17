Айза Анохина нашла своего двойника

Лидия Мартынова

Существует теория, согласно которой у каждого человека на Земле есть свой двойник. Некоторые тратят миллионы рублей, чтобы быть похоже на своих кумиров. Но есть люди, которым для этого не нужно стараться, ведь они уже похожи на знаменитостей.

Предлагаем тебе взглянуть на очередную порцию доказательства тому, что природа — чертовски классная штука!

У себя в Instagram Айза Анохина опубликовала фотографию. Сначала можно подумать, что девушка загрузила свое селфи, однако через пару секунд становится понятно, что это ее двойник.

«Вьетнамка Айза — краш для любого вьетнамского школьника»,

— гласит надпись на stories.

Действительно, девушки очень похожи: татуировки, большие губы, узкие глаза и темные волосы. Кажется, малышка могла бы подменять Айзу на сцене, окажись она в нужное время в нужном месте, говорят об этом поклонники.

«Словно сестры-близнецы», «Удивительное сходство», «Увидела бы на улице, то подошла бы и сфотографировалась», «Настолько похожи, что можно спутать»,

— комментируют пользователи сети сходство двух красоток.

А ты считаешь похожа ли юная леди на Айзу? Пиши в комментариях свое мнение.

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