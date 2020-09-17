«Академия Южной Кореи» завершилась: кто выиграл поездку и чего ждать дальше?

Анастасия Иванова

Год интенсивного обучения по турпродукту Кореи позади. Более 300 учеников Академии за это время смогли получить ценные знания по туристическим возможностям страны и применить их на практике. Настало время узнать, кто из участников выиграл тур в Южную Корею и другие приятные призы и когда ждать продолжения обучения.

ТУРАГЕНТЫ РАССКАЗАЛИ ОБ ОБУЧЕНИИ В «АКАДЕМИИ ЮЖНОЙ КОРЕИ»

В среду, 16 сентября, на сайте АТОР состоялся финальный вебинар второй «Академии Южной Кореи». Захар Конкин, представитель Национальной организации туризма Кореи, начал онлайн встречу с благодарности турагентам за их активное участие и сообщил, что мероприятие будет посвящено подведению итогов и раздаче ценных призов.

Турагенты тут же начали писать в общий чат вебинара ответные приятные слова в адрес Захара Конкина, а также делились своими впечатления в целом об Академии.

«После обучения в Академии, могу с уверенностью сказать, что навсегда «заболела» Корей», – написала одна из участниц. Ее сообщение мгновенно нашло отклик у других академиков. Которые, в свою очередь, указывали на получение эксклюзивной информации о Корее и повышение профессионализма.

НОВАЯ «АКАДЕМИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ» ПЛАНИРУЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

«Я так рад видеть положительные отзывы. В этом году ваша активность просто не знает границ. Теперь я уверен: можно быть спокойным за российских туристов, которые хотят отдохнуть в Корее. Вы подберете им в кратчайшие сроки самые подходящие варианты отдыха», – похвалил турпрофи Захар Конкин.

Отдельное внимание эксперт уделил возвратным ученикам. «Приятно видеть вас снова. Если вы возвращаетесь, значит, мы работаем не зря. Нет сомнений, что Академия является действенным инструментом популяризации направления. Я получал много сообщений о том, что второй год Академии оказался лучше первого. Обещаю вам – третий год обучения, который мы планируем в следующем году, постараемся сделать еще интереснее», – заявил Захар Конкин.

Во второй части вебинара представитель национальной организации туризма Кореи озвучил имена пяти призеров и одного обладателя главного приза – поездки в Южную Корею.

«Мы выбирали призеров и победителя всем офисом. Главным критерием помимо успешного обучения и получения сертификата, участия в вебинарах, была активность ученика. В том числе турагент должен был размещать информацию о Корее на сайте своей компании, соцсетях. В целом максимально продвигать направление», - рассказал г-н Конкин.

КТО СТАЛ ПРИЗЕРОМ И ПОБЕДИТЕЛЕМ «АКАДЕМИИ ЮЖНОЙ КОРЕИ»

По итогам обучения были выбраны пять призеров, которые получат от национальной организации туризма Кореи корейскую косметику и информационные материалы о стране.

«Я постараюсь положить в подарочную коробку как можно больше косметики», – пообещал Захар Конкин.

Вот имена призеров:

• Валентина Панюшкина. ОСТРОВ Агентство Туров, г. Пенза

• Светлана Трофимова. Компании «Туркласс», г. Краснодар

• Татьяна Смирнова. Компания «Авентура», г. Самара

• Оксана Велигодская. Компания «Навигатор Тур», г. Армавир

• Светлана Милосердова – «ТурВиза Групп», г. Тула

• Главный приз получила Ирина Майорова. Компания IRIDATOUR, г. Новочебоксарск

«Ирина получает главный приз за колоссальную работу по продвижению Южной Кореи (разместила множество публикаций на сайте своей компании, в соцсетях и др.). Отмечу, Ирина принимала участие в первой Академии, но тогда произошла форс-мажорная ситуация с ее сайтом. Ирина не опустила руки и вернулась обучаться на второй год. И стала победителем. Ее ждет поездка в Южную Корею», – сказал Захар Конкин.

Г-н Конкин напомнил, что пока поездки в Южную Корею недоступны, но призовой тур в любом случае состоится, даже если это будет через год.

