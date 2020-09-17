Анна Нетребко в реанимации с коронавирусом
Коронавирус продолжает шествовать по планете. Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с пневмонией, вызванной COVID-19. Народна артистка России находится в больнице уже пять дней. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
Заразилась певица накануне своего дня рождения. 18 сентября Анне исполняется 49 лет. По словам Нетребко, у нее было два пути: сидеть дома и бояться заразиться или работать и выступать с риском заболеть.
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У меня было два выбора- 1-продолжать сидеть дома и бояться заразиться или -2 начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о чём не жалею. Уже 5 дней я нахожусь в больнице с Ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают 👹 У моего мужа Юсифа антитела! 😳 каким то образом он перенёс эту болезнь 🤷🏻♀️ и абсолютно безопасен для окружающих😍🙏🏻 Тияго в порядке! Не волнуйтесь! Меня так просто не возьмёшь 💪💪💪 Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами , карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится🙏🏻
«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь»,— написала исполнительница.
Анна добавила, что гораздо больше устала от «тестов, карантинов и запугивания несчастных людей». Нетребко мечтает, чтобы это все скорее закончилось. У ее мужа оперного певца Юсифа Эйвазова обнаружены антитела, а у сына Тьяго – все в порядке.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов — умерли.Подпишись на нас в Яндекс Новости