Анна Нетребко в реанимации с коронавирусом

Анастасия Иванова

Коронавирус продолжает шествовать по планете. Оперная певица Анна Нетребко попала в больницу с пневмонией, вызванной COVID-19. Народна артистка России находится в больнице уже пять дней. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Заразилась певица накануне своего дня рождения. 18 сентября Анне исполняется 49 лет. По словам Нетребко, у нее было два пути: сидеть дома и бояться заразиться или работать и выступать с риском заболеть.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь»,

— написала исполнительница.

Анна добавила, что гораздо больше устала от «тестов, карантинов и запугивания несчастных людей». Нетребко мечтает, чтобы это все скорее закончилось. У ее мужа оперного певца Юсифа Эйвазова обнаружены антитела, а у сына Тьяго – все в порядке.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов — умерли.

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