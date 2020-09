Анну Седокову обокрал ее PR-директор

View this post on Instagram

Мы все так долго ждали лето, а оно пронеслось за одно мгновенье. Погода намекает, что пора бы одеваться теплее. Год за годом я всерьез озадачена поиском достойной верхней одежды. С пальто все сложилось сразу - эта модель из шерсти и кашемира от @all.we.need согреет и украсит. А вы уже подготовились к осеннему сезону?