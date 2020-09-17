Анну Седокову обокрал ее PR-директор

Влада Некрасова

Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.

«История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла»,

— начала она свой рассказ.

Дело осложняет то, что претензии всех, кто одолжил крупные суммы Насте по доброте душевной, надеясь на ее ответственность и совесть, были предъявлены Ане Седоковой.

«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никто меня не предупредил»,

— продолжила певица.

Большое количество денег, к сожалению, вряд ли вернется в карманы своих хозяев, ведь мошенница потратила их на игры в казино и, как полагается, проиграла все до копейки. Седокова не может поверить, что это случилось. Увы, такой бывает «цена дружбы»…

«Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек…»

— закончила свой пост советом Аня.Подпишись на нас в Яндекс Новости