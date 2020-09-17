Анну Седокову обокрал ее PR-директор
Анна Седокова пожаловалась в посте на своей страничке Instagram на свою помощницу Настю, которая, по словам звезды, была ей ближе, чем родная сестра. Девушка обманными путями долгое время вымогала внушительные суммы у селебрити и всех ее знакомых, а затем отказалась их возвращать. Такого предательства от самой любимой подруги Аня не ожидала.
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Мы все так долго ждали лето, а оно пронеслось за одно мгновенье. Погода намекает, что пора бы одеваться теплее. Год за годом я всерьез озадачена поиском достойной верхней одежды. С пальто все сложилось сразу - эта модель из шерсти и кашемира от @all.we.need согреет и украсит. А вы уже подготовились к осеннему сезону?
«История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла»,— начала она свой рассказ.
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Вчера девочки взорвали мой Директ и столько комплиментов я не слышала в адрес ни одной моей песни 😂 Так что, этот танец Гектора для Вас! Все четко, по делу. Руки в карманы. Взгляд в пол. P.S. По этому видео вы можете наблюдать типично мужское поведение. Все время своего танца он смотрит на женскую половину нашей семьи в комнате, а как только мы пришли,он показывает полное равнодушие 😎 P.S.S. После этого видео мы решили отдать его в танцы 😂 Есть рекомендации по направлениям?
Дело осложняет то, что претензии всех, кто одолжил крупные суммы Насте по доброте душевной, надеясь на ее ответственность и совесть, были предъявлены Ане Седоковой.
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Вчера я посмотрела фильм за 200 млн долларов. С невероятными спецэффектами, именем великого режиссёра и огромными ожиданиями. Но мне не очень понравилось. ⠀ Мне, великому критику 😂, кажется что режиссёр, думая о масштабном забыл о важном. О самом главном, что движет нас людей. И это не любовь, да я это я это говорю😌. Это химия ) ⠀ Избрав на главные роль трёх абсолютно не чувствующих ничего к друг другу, но подходящих идеально на роль актёров он думал, что сможет обмануть нас. Но не совсем вышло. Ведь именно химия первоначально движет каждым из нас.Chemistry. ⠀ Химия это то, что заставляет следить нас и следовать за тем, кто казалось бы не подходит нам вовсе. Химия между людьми порождает в нас дикий интерес следить, что же там будет дальше. Порождает фантазии. ⠀ Секс. Это первая и самая простая ступень. Мы принюхиваемся друг к другу как животные и наши инстинкты заставляют нас двигаться. Это не просто декольте или короткая юбка, это не голый торс или мускулы у парня. Вернее это просто .) Если бы главный герой хоть на секунду действительно заинтеровался героиней, а не прикрывался сюжетом «я должен спасти ее ребнка» то вероятно, мне было бы интереснее смотреть. ⠀ Именно из химии рождается та самая невероятная любовь. И она невозможна без желания прикасаться и обладать. А дальше. Дальше все зависит от нас. Нашего воспитания, положения и обстоятельств. Низменные чувства, скажет одни. Начало, думаю я. ⠀ Мы боимся, мы отрицаем, но это часть нас. Важная и основополагающая. И если вы хотите поспорить со мной, то я готова выслушать ваши аргументы ❤️
«Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никто меня не предупредил»,— продолжила певица.
Большое количество денег, к сожалению, вряд ли вернется в карманы своих хозяев, ведь мошенница потратила их на игры в казино и, как полагается, проиграла все до копейки. Седокова не может поверить, что это случилось. Увы, такой бывает «цена дружбы»…
«Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек…»— закончила свой пост советом Аня.
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Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки.Так что нечего тут . ⠀ История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. ⠀ Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. ⠀ Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию . В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперёд оплату. Конечно. Мы все понимаем. ⠀ За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию Маме. На Ипотеку Маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. ⠀ Потому что добрые. Потому что верили. Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никит меня не предупредил. ⠀ Как !!! Как !!! Кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь ?? Как ??? Зачем ??? Обманывать всех и говорить, что людям нужна операция и они убирают ??? Ради чего ??? ⠀ Я не знаю, что мне делать. Но если кто то, кто нажимает сейчас эту кнопку, думая, что может выиграть, сейчас читает это. То ... Все в ваших руках. Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек ..