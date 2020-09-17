Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анорексия Чимина стала пугать АРМИ

Анорексия Чимина стала пугать АРМИ

Чимин (Jimin) из BTS известен не только своим талантом, но и другими качествами: силой воли, усердием, желанием побеждать и перфекционизмом. Он никогда не остановится на достигнутом, если поймет, что можно было сделать что-то хоть немного лучше. Возможно, именно это и помогло Чиму добраться до вершины славы, но в последнее время поклонники сильно обеспокоены его здоровьем. Мочи стремительно худеет и этот процесс не останавливается.


Чимин дебютировал с мускулистым телом в 2013 году с песней «No More Dream». Во время танцев он продемонстрировал потрясающий пресс, который сводил с ума женскую часть АРМИ, но после дебюта парень сильно изменился. Каждый год он становится худее и худее, а поклонники признаются, что Чим выглядит нездоровым.

«Я часто ем один раз в день из-за плотного гарфика, у меня даже нет времени на это. Конечно, из-за того, что я мало ем, я часто устаю и у меня нет сил даже дойти до репетиционного зала и посетить тренировки»,

— откровенничал айдол пару лет назад.

Такие заявления шокировали публику. Фаны создали специальный хэштег #YouArePerfectJimin, которым пытались доказать парню, что ему не обязательно портить свое здоровье и работать из последних сил, нужно больше заботиться о себе, чтобы не терять вес так стремительно.

«Давайте еще больше репостов хэштега, чтобы он заметил и прекратил это»,

— АРМИ активно пытаются спасти мембера в сети.
Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Яд австралийского жалящего дерева оказался похожим на токсины пауков и моллюсков
Яд австралийского жалящего дерева оказался похожим на токсины пауков
Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном
Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном
Анорексия Чимина стала пугать АРМИ
Анорексия Чимина стала пугать АРМИ
Около 40% россиян считают, что Ленина нужно похоронить — опрос
Около 40% россиян считают, что Ленина нужно похоронить — опрос
Энергетика комплексов: 5 простых способов повысить самооценку и полюбить себя
Энергетика комплексов: 5 простых способов повысить самооценку
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном
На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном
Лукашенко уволил и лишил ранга посла Белоруссии в Латвии
Лукашенко уволил и лишил ранга посла Белоруссии в Латвии
Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!
Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!
"Это была моя просьба". Лукашенко прояснил кредит от России на $1,5 млрд
"Это была моя просьба". Лукашенко прояснил кредит от России на $1,5
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
В Ставрополе 100 школьников вступили в ряды движения «Юнармия»
В Ставрополе 100 школьников вступили в ряды движения «Юнармия»

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

Такого вы еще не видели! Чимин с накаченными губами
Чонгук френдзонит Чимина уже 7 лет подряд
Чонгук, Тэхён и Чимин что-то готовят! Ловите спойлер
Чимин штурмует Twitter последними селфи