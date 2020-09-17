Анорексия Чимина стала пугать АРМИ

Лидия Мартынова

Чимин (Jimin) из BTS известен не только своим талантом, но и другими качествами: силой воли, усердием, желанием побеждать и перфекционизмом. Он никогда не остановится на достигнутом, если поймет, что можно было сделать что-то хоть немного лучше. Возможно, именно это и помогло Чиму добраться до вершины славы, но в последнее время поклонники сильно обеспокоены его здоровьем. Мочи стремительно худеет и этот процесс не останавливается.

He really switched legs again in the middle of that turn. 😭 Just like his MAMA 2016 performance!#JIMIN @BTS_twt pic.twitter.com/TurK4xuCPn — JiminUncut | Tales & Analyses (@JiminUncut) September 17, 2020

Чимин дебютировал с мускулистым телом в 2013 году с песней «No More Dream». Во время танцев он продемонстрировал потрясающий пресс, который сводил с ума женскую часть АРМИ, но после дебюта парень сильно изменился. Каждый год он становится худее и худее, а поклонники признаются, что Чим выглядит нездоровым.

«Я часто ем один раз в день из-за плотного гарфика, у меня даже нет времени на это. Конечно, из-за того, что я мало ем, я часто устаю и у меня нет сил даже дойти до репетиционного зала и посетить тренировки»,

sorry but park jimin is much prettier than you ♡ pic.twitter.com/dBWJAqIZOc — nochu⁷ (@dionykoo_) September 17, 2020

— откровенничал айдол пару лет назад.

Такие заявления шокировали публику. Фаны создали специальный хэштег #YouArePerfectJimin, которым пытались доказать парню, что ему не обязательно портить свое здоровье и работать из последних сил, нужно больше заботиться о себе, чтобы не терять вес так стремительно.

«Давайте еще больше репостов хэштега, чтобы он заметил и прекратил это»,

— АРМИ активно пытаются спасти мембера в сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости