Apple назвала претензии Epic Games масштабной рекламой на фоне гаснущего интереса к Fortnite

Алексей Вольцев

Apple наконец-то ответила на обвинения Epic Games, опубликовав 37-страничный документ, который содержит немало интересных тезисов. Компания считает весь скандал большой маркетинговой кампанией, ведь Fortnite теряет популярность.«Epic устроила пожар, залила его бензином, а теперь просит суд потушить его. При этом Epic может сделать это и сама, достаточно лишь придерживаться правил контракта, которые уже долгие годы регулируют отношения компании с Apple», — говорится в отчёте защиты «яблочной» компании.Apple говорит, что в любой момент готова вернуться к прежней модели отношений, но этому мешает сама EG. Более того, по мнению корпорации, всё происходящее — отчаянная попытка прорекламировать Fortnite. И мнение это подкреплено фактами.«По причинам, не имеющим отношения к Apple, популярность "королевской битвы" Fortnite падает. К июлю 2020 года интерес к игре снизился почти на 70%, если сравнивать его с показателями октября 2019-го. Этот иск, судя по всему, является частью маркетинговой кампании, призванной оживить пользовательский интерес к игре», — считают в Apple.Также представители Apple полагают, что претензия Epic Games о понесённом репутационном ущербе — фарс. На самом деле, так Epic Games добивалась повышенного внимания к своей игре, которое должен вызвать громкий судебный иск.«Если бы Epic и правда беспокоилась о репутации, она не стала бы провоцировать эту ситуацию. Видимо, руководство Epic Games считает, что кампания #freefortnite и доброжелательное поведение улучшат репутацию фирмы и привлекут пользователей в игру», — говорится в обращении Apple.