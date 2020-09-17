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Бардовский фестиваль "Цейский вальс" собрал меломанов из разных стран мира

Бардовский фестиваль "Цейский вальс" собрал меломанов из разных стран мира

В сентябре в Северную Осетию съехались барды и слушатели со всего мира, чтобы поучаствовать в фестивале "Цейский вальс", который проходил в Цейском ущелье. На мероприятии побывал корреспондент общественно-политического журнала "ПолитЭксперт", который описал свои впечатления от увиденного и услышанного.
 
Фестиваль "Цейский вальс" проходил в альпинистском лагере "Цей" уже в 16-й раз. "Цей" был любимым местом отдыха известного барда, журналиста и горнолыжника Юрия Визбора, последняя песня которого и определила название фестиваля. В разные годы на фестиваль приезжали такие легендарные личности, как Валентин Вихорев, Юлий Ким, Валерий Боков, Сергей Никитин и Леонид Сергеев, а счет менее известных, но не менее интересных бардов идет на сотни.
 
По словам Анны Евдокимовой, председателя организационного комитета фестиваля, за полторы недели, на которые растягивается мероприятие, в его рамках проходят гитарные и поэтические мастерские, экскурсии по окрестностям ущелья, и, конечно же, концерты, которые не прекращаются ни на день. На фестиваль съезжаются многие сотни слушателей, которые приезжают из самых разных стран. Прямые трансляции с фестиваля вызывают интерес даже за океаном — в частности, в Соединенных Штатах и в Австралии. В 2020 году Гран-при бардовского фестиваля взяли участники трио из Норильска – Светлана Крушинская, Олег Марчук и Александр Корнуков.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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