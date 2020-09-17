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Дава попросил поддержки после слухов о расставании с Бузовой

Дава попросил поддержки после слухов о расставании с Бузовой

Ольга Бузова и блогер Давид Манукян вновь испытывают трудности в отношениях. Несколько месяцев назад влюбленные уже намекали на проблемы во взаимопонимании — влюбленные не появлялись вместе на светских выходах, а сам Дава выглядел усталым и поникшим.


А пару дней назад Бузова удалила несколько снимков с Давой из Instagram. Пользователи сети сразу поняли, что у пары вновь что-то не ладится. Пока знаменитости не дают никакие комментарии, а лишь подогревают интерес загадочными комментариями.


Дава у себя в социальных сетях признался, что ему очень тяжело, а после попросил у читателей помощи.

«Нужна ваша поддержка, родные»,

– заявил артист в stories.

А Ольга Бузова уже несколько дней не рассказывает о любимом в социальных сетях. Девушка только призналась, что сейчас «из-за нервов очень многое происходит». Все свободное время певица уделяет работе и тренировкам для шоу «Ледникового периода».

Пока одни поклонники серьезно беспокоятся за пару и пишут поддерживающие комментарии в каждом посте, другие уверяют, что у Бузова и Манукян специально разыгрывают драму.

А что думаешь ты?

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По материалам: popcake.tv

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