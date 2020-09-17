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До конца 2021 года все государственные организации СПО Якутии оснастят цифровой техникой

До конца 2021 года все государственные организации СПО Якутии оснастят цифровой техникой

До конца 2021 года все государственные организации среднего профессионального образования Якутии оснастят цифровой техникой, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Института новых технологий Республики Саха (Якутия) Татьяну Сметанину.

Это произойдет в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

«Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» началась с 2019 года, для чего республика в 2018 году приняла участие в конкурсном отборе. Так, в 2019 году по программе внедрения модели цифровой образовательной среды у нас были оснащены техникой два учреждения СПО и 15 школ. В 2020-м идет оснащение 26 учреждений СПО и 76 школ, а в 2021-м - 12 и 67 учреждений соответственно. Тем самым мы до конца 2021 года оснастим все государственные организации среднего профессионального образования Якутии», - сказала Сметанина.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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