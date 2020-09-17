Доступной авиаперевозки в Геленджик в бархатном сезоне стало больше

Лидия Мартынова

Этой осенью количество авиарейсов в Геленджик вырастет на 45%. Поможет ли рост объемов перевозки увеличить продажи направления, и сколько стоят туры на черноморский курорт в бархатном сезоне, рассказали туроператоры.

В ГЕЛЕНДЖИК ИЗ МОСКВЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 150 РЕЙСОВ В НЕДЕЛЮ

Количество авиарейсов, выполняемых в аэропорт Геленджика в сентябре 2020 года, увеличится по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 45% и достигнет 800, сообщает пресс-служба аэропорта.

Основная доля перелетов, отмечается в сообщении, придется на московское направление. В неделю перевозчики будут осуществлять до 150 рейсов на курорт из аэропортов Московского авиаузла.

Из Санкт-Петербурга в сентябре будет выполнено более 80 рейсов («Россия», «Победа» и Smartavia). Также перевозчики продолжат выполнять прямые перелеты из Екатеринбурга, Красноярска, Сургута, Тюмени, Казани, Нижнекамска, Уфы и Череповца.

По оценке руководства аэропорта Геленджика, рост объемов перевозки повышает конкурентоспособность Геленджика в сравнении с другими черноморскими курортами. Несмотря на пандемию, за 8 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта Геленджика вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 306,7 тыс. человек.

В августе в Геленджике был поставлен и абсолютный рекорд количества обслуженных пассажиров — 163,7 тыс. человек. По сравнению с августом 2019 года прирост составил 87%. Самыми популярными направлениями в этот период стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВЫРОС СПРОС

По оценкам туроператоров, спрос на туры в Геленджик этой осенью вырос на 15-20% относительно того же периода прошлого года. Как отмечает директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова, спрос по направлению «был и остается высоким» как в летнем периоде, так и на бархатный сезон.

По оценке экспертов туроператора «Дельфин», это связано не только с закрытыми границами по большинству популярных выездных направлений, но смещением сроков всего сезона-2020 на черноморском побережье. Напомним, краснодарские курорты открылись для массового туризма в конце июня.

В TUI Россия говорят, что росту продаж направления способствовало появление новых перевозчиков. В итоге стоимость авиабилетов снизилась. Например, в сентябре перелет по маршруту Москва-Геленджик и обратно обойдется от 9 100 р.

Специалисты туроператора «Мультитур» отмечают среди причин роста продаж черноморского курорта климатический и ассортиментный факторы. «Погодные условия позволяют отдыхать в Геленджике до поздней осени. К тому же на курорте много санаториев, работающих круглогодично», - подчеркивают в компании.

По мнению участников туристического рынка, в этом бархатном сезоне Геленджик способен «отобрать» туристов у других черноморских курортов. Как считают эксперты Национального туроператора АЛЕАН, ближайшие конкуренты Геленджика – это Анапа и Сочи.

Однако у Геленджика есть свои преимущества. Это более комфортный климат, отсутствие промышленных производств, развитая инфраструктура для туристов всех возрастов, включая аквапарк, возможность прогулок по набережной среди пицундских сосен.

По оценке «Мультитур», по благоустройству и туристической привлекательности набережную в Геленджике вполне можно сравнить с набережной в Ялте.

Как добавляют в ANEX Tour, благодаря этим факторам Геленджик является туристическим центром для отдыхающих на пляжах Кабардинки, Дагомыса, Дивноморское, Джугба.

ТОП-10 САМЫХ БРОНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ГЕЛЕНДЖИКА ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА

По информации туроператоров, в сентябре цены на проживание в отелях Геленджика на 15-25% ниже, чем в летнем сезоне.

Как отмечают представители АЛЕАН, спрос на качественные отели достаточно высок, однако забронировать номер с заездом в сентябре вполне возможно. По данным туроператорских компаний, в ТОП-10 самых бронируемых объектов Геленджика осени-2020 входят:

пансионат «Кабардинка»,санаторий «Красная Талка»,Kempinski Grand Hotel,санаторий «Жемчужина Моря»,«Приморье Grand Resort Hotel»,Orchestra Horizont Gelendzhik,пансионат «Кубань»,пансионат «Геленджик»,санаторий «Русь»санаторий «Солнечный»СКОЛЬКО СТОЯТ НЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ГЕЛЕНДЖИК В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Coral Travel: недельный отдых в Геленджике стартует от 7 830 р. на человека (гостевой Дом Арго 2*). В стоимость входит: проживание в стандартном 2-х местном номере, питание «завтраки».

АЛЕАН: недельное проживание с 20 до 27 сентября в бюджетном гостевом доме обойдется от 7 тыс.р. на двоих. В эту сумму включено пользование бассейном, парковкой и интернетом. Неделя в отеле Alean Family Resort & Spa Biarritz 4* с обслуживанием по системе «Ультра всё включено» стоит 47 тыс. р. на двоих. Перелет оплачивается отдельно.

«Дельфин»: неделя отдыха на базе отдыха «Терем» при двухместном размещении (без питания) – от 5216 р. на человека (без учета стоимости дороги).

ANEX Tour: туры в Геленджик в сентябре начинаются от 28 тыс. р. на неделю на двоих. Оздоровительный отдых в санатории в октябре обойдется от 32 тыс. р. на неделю на двоих. В стоимость входит авиаперелет, проживание и питание «завтраки».

TUI Россия: цены на недельный отдых стартуют от 6900 р. на двоих (размещение без питания); от 8 200 р. на базе завтраков и от 32 560 р. с питанием по системе «Все включено» без учета дороги.

«Мультитур»: недельное проживание в отеле без питания обойдется на двоих от 10 074 р., с трехразовым питанием – от 19530 р. на двоих.