"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности
40-летняя Наталья Краснова откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. Популярная блогерша поделилась своими впечатлениями в интервью для Youtube-канала PEOPLETALK TV.
Наталья Краснова призналась, что первый поцелуй у нее случился довольно поздно - в 17 лет. С этим же парнем спустя некоторое время будущая звезда потеряла невинность.
"Этой мальчик, с кем мы в первый раз поцеловались - через десять месяцев мы с ним в первый раз переспали. Это был первый мужчина во всех планах", - рассказала блогерша.
40-летняя Наталья Краснова поделилась ощущениями, которые испытала во время первого секса с мужчиной.
По словам Натальи Красновой, возлюбленный убеждал ее, что в 21 год любая женщина уже "никому не нужна", и если она не вышла замуж до 21-летия, то больше "не котируется".
Молодой человек предлагал Красновой выходить за него замуж, однако девушка поняла, что недостаточно влюбленная в своего бойфренда.
Наталья Краснова призналась, что второй молодой человек в ее жизни появился уже "через день".
Как писал NEWSTES, ранее Варнава похвасталась оргазмами с Хрусталевым и вспомнила, как уснула во время секса.