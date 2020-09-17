Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности

"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности

40-летняя Наталья Краснова откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. Популярная блогерша поделилась своими впечатлениями в интервью для Youtube-канала PEOPLETALK TV.

Наталья Краснова призналась, что первый поцелуй у нее случился довольно поздно - в 17 лет. С этим же парнем спустя некоторое время будущая звезда потеряла невинность.

"Этой мальчик, с кем мы в первый раз поцеловались - через десять месяцев мы с ним в первый раз переспали. Это был первый мужчина во всех планах", - рассказала блогерша.

40-летняя Наталья Краснова поделилась ощущениями, которые испытала во время первого секса с мужчиной.

Ну, нормально. Ну, такое, Господи - у тебя что, был какой-то фееричный первый секс? Такой, больше для галочки. Я думала, что мне скоро 18, а я старая дева, надо что-то делать, я не хочу умереть среди котов.

По словам Натальи Красновой, возлюбленный убеждал ее, что в 21 год любая женщина уже "никому не нужна", и если она не вышла замуж до 21-летия, то больше "не котируется". 

Молодой человек предлагал Красновой выходить за него замуж, однако девушка поняла, что недостаточно влюбленная в своего бойфренда.

Наталья Краснова призналась, что второй молодой человек в ее жизни появился уже "через день". 

Я вообще не грустила - думало, что все так классно и здорово, я теперь взрослая женщина <...> У меня всегда были мужчины, у меня всегда был выбор. Я всегда знала по глазам - если что, то вот этот чувак сидит в засаде и ждет, когда я освобожусь

Как писал NEWSTES, ранее Варнава похвасталась оргазмами с Хрусталевым и вспомнила, как уснула во время секса.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности
"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда
Участники драк между азербайджанцами и армянами в Москве вышли на свободу
Участники драк между азербайджанцами и армянами в Москве вышли
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения в ООН
СМИ: Антииранской истерикой США провоцируют безобразные столкновения
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на публике в том же платье
Модная традиция: королева Испании Летиция в третий раз появилась на
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
В Госдуме заявили, что Крым всегда был чужим в составе Украины
Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов
Мы будем делать все, чтобы повышать статус учителя – Сергей Кравцов
Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей Кравцов
Минпросвещения России поддержит чемпионат по киберспорту – Сергей
Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО спокойная – Сергей Кравцов
Эпидемиологическая ситуация в школах, детсадах и учреждениях СПО
Исследование выявило генетическую разнородность викингов
Исследование выявило генетическую разнородность викингов
Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием
Путин наградил Медведева орденом в связи с его 55-летием

Топ на сегодня

6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
Мадонна снимет фильм о себе и выступит одним из авторов сценария
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Порядка 17 тысяч МСП ежегодно появляются в Подмосковье
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Политолог назвал лучшие фильмы и сериалы о политике
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа
Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа

Еще по теме

Ведущая шоу "Мужское/Женское" обсудила тему секса на первом свидании
Ты супер. Танцы - 14 выпуск (09.12.2017)
Ты супер. Танцы - 14 выпуск (11.12.2017)
Ты супер. Танцы - Выпуск 14 (09.12.2017) НТВ