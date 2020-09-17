"Думала, что я старая дева": Наталья Краснова раскрыла, как и когда лишилась невинности

Вадим Карасев

40-летняя Наталья Краснова откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. Популярная блогерша поделилась своими впечатлениями в интервью для Youtube-канала PEOPLETALK TV.

Наталья Краснова призналась, что первый поцелуй у нее случился довольно поздно - в 17 лет. С этим же парнем спустя некоторое время будущая звезда потеряла невинность.



"Этой мальчик, с кем мы в первый раз поцеловались - через десять месяцев мы с ним в первый раз переспали. Это был первый мужчина во всех планах", - рассказала блогерша.

40-летняя Наталья Краснова поделилась ощущениями, которые испытала во время первого секса с мужчиной.

Ну, нормально. Ну, такое, Господи - у тебя что, был какой-то фееричный первый секс? Такой, больше для галочки. Я думала, что мне скоро 18, а я старая дева, надо что-то делать, я не хочу умереть среди котов.

По словам Натальи Красновой, возлюбленный убеждал ее, что в 21 год любая женщина уже "никому не нужна", и если она не вышла замуж до 21-летия, то больше "не котируется".

Молодой человек предлагал Красновой выходить за него замуж, однако девушка поняла, что недостаточно влюбленная в своего бойфренда.

Наталья Краснова призналась, что второй молодой человек в ее жизни появился уже "через день".

Я вообще не грустила - думало, что все так классно и здорово, я теперь взрослая женщина <...> У меня всегда были мужчины, у меня всегда был выбор. Я всегда знала по глазам - если что, то вот этот чувак сидит в засаде и ждет, когда я освобожусь

Как писал NEWSTES, ранее Варнава похвасталась оргазмами с Хрусталевым и вспомнила, как уснула во время секса.