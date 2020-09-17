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Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли

Два астероида пролетели на опасном расстоянии от Земли

На этой неделе два астероида, один размером с автобус, а другой — с автомобиль, пролетели на близком расстоянии от Земли. Об этом сообщил Центр изучения околоземных объектов (CNEOS, подразделение НАСА).

По данным CNEOS, космические объекты пролетели 14 сентября с интервалом в два часа. Первый астероид 2020 RF3 пролетел на расстоянии 94 тыс. км. от Земли в 06:49 по Гринвичу. Через два часа астероид 2020 RD4 меньшего размера пролетел по аналогичной траектории на расстоянии 106 тыс. км. Об объекта представляют твердые «скальные» образования.

Следует отметить, что расстояние между Луной и Землей составляет 385 тыс. километров, поэтому дистанция в 94 тыс. км. по космическим меркам считается близкой.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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