"Его пальцы оказались внутри меня": Эмили Ратаковски пожаловалась на домогательства фотографа
29-летняя Эмили Ратаковски пожаловалась на сексуальное насилие. Звезда рассказала об этом в очерке для New York Magazine.
По словам Эмили Ратаковски, в 2012 году ее домогался фотограф Джонатан Ледер в своем доме в Нью-Йорке, где проходила фотосессия. Тогда начинавшей свой карьерный путь девушке был 21 год.
"Я снималась обнаженной несколько раз, фотографировали всегда мужчины. Многие агенты говорили, что мое тело — то, что выделяет меня из массы других моделей. Мое тело было моей суперсилой", - рассказала модель.
Фотограф попросил Ратаковски раздеться, когда она позировала ему в нижнем белье. Чтобы раскрепоститься, Эмили выпила красного вина и к вечеру почувствовала себя нетрезвой.
Как утверждает звезда, Джонатан Ледер стал распускать руки после того, как она осталась с ним наедине.
Представитель фотографа отрицает обвинения Эмили Ратаковски в адрес Джонатана Ледера.
Как писал NEWSTES, ранее Эмили Ратаковски в одних трусах прижалась голой грудью к кобелю.