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"Его пальцы оказались внутри меня": Эмили Ратаковски пожаловалась на домогательства фотографа

"Его пальцы оказались внутри меня": Эмили Ратаковски пожаловалась на домогательства фотографа

29-летняя Эмили Ратаковски пожаловалась на сексуальное насилие. Звезда рассказала об этом в очерке для New York Magazine.

По словам Эмили Ратаковски, в 2012 году ее домогался фотограф Джонатан Ледер в своем доме в Нью-Йорке, где проходила фотосессия. Тогда начинавшей свой карьерный путь девушке был 21 год.

"Я снималась обнаженной несколько раз, фотографировали всегда мужчины. Многие агенты говорили, что мое тело — то, что выделяет меня из массы других моделей. Мое тело было моей суперсилой", - рассказала модель.

Фотограф попросил Ратаковски раздеться, когда она позировала ему в нижнем белье. Чтобы раскрепоститься, Эмили выпила красного вина и к вечеру почувствовала себя нетрезвой.  

Как утверждает звезда, Джонатан Ледер стал распускать руки после того, как она осталась с ним наедине.

Я не помню, как целовалась, но я помню, как его пальцы внезапно оказались внутри меня. Он двигал ими так сильно и резко, по ощущениям казалось, будто это был мой первый раз. Я могла чувствовать свое тело внутри, и это было очень больно. Я инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой выдернула его пальцы. Я не сказала ни слова. Он резко встал и побежал в темноту вверх по лестнице.

Представитель фотографа отрицает обвинения Эмили Ратаковски в адрес Джонатана Ледера.

Мы глубоко встревожены последними (ложными) заявлениями миссис Ратаковски в ее бесконечной погоне за вниманием прессы. Конечно, мистер Ледер полностью отрицает ее обвинения в сексуальном насилии. Грустно, что она настолько мстительна, что может так просто врать прессе.

Как писал NEWSTES, ранее Эмили Ратаковски в одних трусах прижалась голой грудью к кобелю.

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По материалам: uposters.ru

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