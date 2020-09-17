Европарламент признал КС оппозиции представителем белорусского народа

Вадим Карасев

Депутаты Европейского парламента признали Координационный совет белорусской оппозиции временным представителем народа Республики. В соответствующей резолюции также подчеркивается, что Европа не признает официальных результатов президентских выборов.

В документе отмечается, что ряд сообщений говорит о фактической победе Светланы Тихановской, однако из-за невозможности их проверить депутаты Европарламента призвали провести новые выборы, соответствующие мировым стандартам и при наблюдении международных органов.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан 18 августа с целью преодоления политического кризиса в стране. Вскоре против участников совета начались репрессии – практически все члены президиума насильно вывезены из страны или задержаны.

Как сообщал Ruposters, ранее один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская обвинила Россию в финансировании разгонов протестующих. В Европарламенте в свою очередь призвали внести в санкционный список по Белоруссии россиян, лично несущих ответственность за поддержку официального Минска. Согласно позиции Германии, Москва должна принудить Минск к диалогу.