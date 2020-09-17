Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

Влада Некрасова

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes, выручка нефтяной компании в прошлом году составила 7,841 триллиона рублей, сообщается на сайте журнала.

Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней. Так, на втором месте снова оказался "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,814 триллиона рублей, на третьем - компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). На четвертое место журнал поместил один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" (1,369 триллиона рублей). Замыкает пятерку лидеров "Татнефть" с показателем в 932,3 миллиарда рублей.