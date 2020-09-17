Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes, выручка нефтяной компании в прошлом году составила 7,841 триллиона рублей, сообщается на сайте журнала.

Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней. Так, на втором месте снова оказался "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,814 триллиона рублей, на третьем - компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). На четвертое место журнал поместил один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" (1,369 триллиона рублей). Замыкает пятерку лидеров "Татнефть" с показателем в 932,3 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Энергетика комплексов: 5 простых способов повысить самооценку и полюбить себя
Энергетика комплексов: 5 простых способов повысить самооценку
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном
На Netflix вышел фильм "Дьявол навсегда" с Робертом Паттинсоном
Лукашенко уволил и лишил ранга посла Белоруссии в Латвии
Лукашенко уволил и лишил ранга посла Белоруссии в Латвии
Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!
Посольство РФ — Кальюлайд: Краха России не дождётесь!
"Это была моя просьба". Лукашенко прояснил кредит от России на $1,5 млрд
"Это была моя просьба". Лукашенко прояснил кредит от России на $1,5
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
В Ставрополе 100 школьников вступили в ряды движения «Юнармия»
В Ставрополе 100 школьников вступили в ряды движения «Юнармия»
"Его пальцы оказались внутри меня": Эмили Ратаковски пожаловалась на домогательства фотографа
"Его пальцы оказались внутри меня": Эмили Ратаковски пожаловалась на
Народные приметы: что нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь на себя беду
Народные приметы: что нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь
Новый стриминговый сервис покажет сериал о создании "Крестного отца"
Новый стриминговый сервис покажет сериал о создании "Крестного отца"
"Кинотавр-2020": Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор Бондарчук и другие на премьере "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
"Кинотавр-2020": Ксения Собчак и Константин Богомолов, Федор

Топ на сегодня

Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
Дерзко! Джин и RM чуть не подрались в трейлере
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The SOOP»
BTS рекламируют Hyundai и Samsung. Самые нелепые моменты шоу «In The
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Украинский раскольник Филарет вылечился от коронавируса
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
Шугу из BTS признали одним из самых успешных солистов мира
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость
6 полезных способов вернуть энергию, побороть апатию и усталость

Еще по теме

Названы крупнейшие компании России
Компания «Лукойл» возглавила рейтинг Forbes среди крупнейших частных компаний РФ
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Названы крупнейшие частные компании России