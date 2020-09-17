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Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником

Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником
Россия и Китай являются главными стратегическими соперниками США, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation, текст его выступления опубликован на сайте военного ведомства.

"Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", - сказал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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