Глава Пентагона назвал Россию стратегическим соперником

Анастасия Иванова

Россия и Китай являются главными стратегическими соперниками США, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation, текст его выступления опубликован на сайте военного ведомства.

"Сегодня, в эпоху конкуренции великих держав, министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", - сказал он.