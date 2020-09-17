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Грызлова прорвало: после заседания ТКГ представитель России набросился с упреками на Украину

Грызлова прорвало: после заседания ТКГ представитель России набросился с упреками на Украину

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов обрушился на Украину с обвинениями в нарушении взятых «дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», имея в виду недопуск боевиков на позиции Операции объединенных сил в населенном пункте Шумы.

По мнению Грызлова, заявленная позиция Украины только подтверждает «наличие нарушений с ее стороны».

Кроме того, представитель РФ выразил недовольство тем, что украинская сторона якобы игнорирует предложение о фиксации результатов каждой встречи ТКГ в протоколах, чтобы эти документы были доступны для СМИ и общественности.

В свою очередь представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил об отсутствии глобальных договоренностей на встрече 16 сентября.

«Работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными — тоже. Причина все та же — постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям», — написал журналист в Facebook.

В официальном же заявлении главы украинской делегации Леонида Кравчука, которую обнародовал Офис президента Украины, говорится о необходимости допуска представителей Красного Креста ко всем заложникам, удерживаемым на территории ОРДЛО, а также о необходимости нового обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, на внеочередном заседании комиссии 9 сентября ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес ВСУ, касающихся позиций в районе населенного пункта Шумы под Горловкой.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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