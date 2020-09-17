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Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который занимал эту должность с 1993 года, ушел в отставку, передает пресс-служба правительства региона.

Глава области озвучил свое решение в ходе рабочей встречи с руководителями местных органов власти.

По словам чиновника, он написал соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина.


сообщило, что губернатор Ленобласти направил подчиненным уведомления об отставке.
# Политика
По материалам: ria.ru

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