Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку

Анастасия Иванова

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который занимал эту должность с 1993 года, ушел в отставку, передает пресс-служба правительства региона.

Глава области озвучил свое решение в ходе рабочей встречи с руководителями местных органов власти.

По словам чиновника, он написал соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина.

сообщило, что губернатор Ленобласти направил подчиненным уведомления об отставке.