Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку
Сегодня, 20:00 Анастасия Иванова
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, который занимал эту должность с 1993 года, ушел в отставку, передает пресс-служба правительства региона.
Глава области озвучил свое решение в ходе рабочей встречи с руководителями местных органов власти.
По словам чиновника, он написал соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина.
сообщило, что губернатор Ленобласти направил подчиненным уведомления об отставке.
По материалам: ria.ru